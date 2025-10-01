Direktorijum kompanija
Kyndryl
  • Plate
  Дата Сајентист

  Sve Дата Сајентист plate

  Greater Bengaluru

Kyndryl Дата Сајентист Plate u Greater Bengaluru

Дата Сајентист kompenzacija in Greater Bengaluru u Kyndryl iznosi ₹2.79M po year za Band 7. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹2.95M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kyndryl. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Kyndryl?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Kyndryl in Greater Bengaluru iznosi ₹4,174,468 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kyndryl za Дата Сајентист poziciju in Greater Bengaluru je ₹2,945,452.

