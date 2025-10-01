Дата Сајентист kompenzacija in Greater Bengaluru u Kyndryl iznosi ₹2.79M po year za Band 7. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹2.95M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kyndryl. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
