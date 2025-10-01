Direktorijum kompanija
Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u KX iznosi $103K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete KX. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
KX
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$103K
Nivo
L3
Osnovna plata
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u KX?

$160K

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at KX in United States sits at a yearly total compensation of $252,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KX for the Софтверски Инжењер role in United States is $100,000.

