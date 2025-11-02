Direktorijum kompanija
Kronos Research
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Kronos Research Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Taiwan u Kronos Research iznosi NT$1.89M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kronos Research. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$1.89M
Nivo
-
Osnovna plata
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Kronos Research in Taiwan iznosi NT$10,086,066 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kronos Research za Softverski Inženjer poziciju in Taiwan je NT$1,537,900.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kronos Research

Srodne kompanije

  • Spotify
  • PayPal
  • Uber
  • Tesla
  • Stripe
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi