
  • Plate
  • Analitičar Sajber Bezbednosti

  • Sve Analitičar Sajber Bezbednosti plate

Kroll Analitičar Sajber Bezbednosti Plate

Medijana Analitičar Sajber Bezbednosti kompenzacionog paketa u Kroll iznosi CA$138K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kroll. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$138K
Nivo
Senior Consultant
Osnovna plata
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u Kroll iznosi CA$175,216 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kroll za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je CA$92,615.

Drugi resursi