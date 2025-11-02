Direktorijum kompanija
  Plate
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plate

KPN Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Netherlands u KPN iznosi €71.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete KPN. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Ukupno godišnje
€71.2K
Nivo
L3
Osnovna plata
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plate za praksu

Doprinosi

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u KPN in Netherlands iznosi €84,856 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u KPN za Softverski Inženjer poziciju in Netherlands je €71,772.

Drugi resursi