  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • Greater Amsterdam Area

KPN Дата Сајентист Plate u Greater Amsterdam Area

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Greater Amsterdam Area u KPN iznosi €58.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete KPN. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€58.5K
Nivo
hidden
Osnovna plata
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u KPN in Greater Amsterdam Area iznosi €74,210 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u KPN za Дата Сајентист poziciju in Greater Amsterdam Area je €58,474.

