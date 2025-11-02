Direktorijum kompanija
KPN
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

KPN Naučnik Podataka Plate

Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in Netherlands u KPN iznosi €62.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete KPN. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€62.7K
Nivo
-
Osnovna plata
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Naučnik Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u KPN in Netherlands iznosi €115,118 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u KPN za Naučnik Podataka poziciju in Netherlands je €61,972.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za KPN

Srodne kompanije

  • SoFi
  • Intuit
  • Apple
  • DoorDash
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi