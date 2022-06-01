Konami Gaming Plate

Direktorijum kompanija
Plate Konami Gaming kreću se od $80,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $85,073 za Menadžer Projekta na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Konami Gaming. Poslednja izmena: 11/25/2025

Softverski Inženjer
Median $80K
Menadžer Projekta
$85.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Konami Gaming je Menadžer Projekta at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $85,073. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Konami Gaming je $82,536.

