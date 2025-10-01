Direktorijum kompanija
Kofax
Kofax Софтверски Инжењер Plate u Waterloo Region

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Waterloo Region u Kofax iznosi CA$97.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kofax. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$97.2K
Nivo
Senior
Osnovna plata
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kofax?

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

