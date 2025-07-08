Direktorijum kompanija
Koenig Solutions
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Koenig Solutions Plate

Plate Koenig Solutions kreću se od $5,823 ukupne kompenzacije godišnje za Arhitekta Rešenja na nižem nivou do $14,459 za Dizajner Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Koenig Solutions. Poslednja izmena: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dizajner Proizvoda
$14.5K
Arhitekta Rešenja
$5.8K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Koenig Solutions je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $14,459. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Koenig Solutions je $10,141.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Koenig Solutions

Srodne kompanije

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • PayPal
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.