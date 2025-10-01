Direktorijum kompanija
Koddi
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Dallas Area

Koddi Софтверски Инжењер Plate u Greater Dallas Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area u Koddi iznosi $78K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Koddi. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Ukupno godišnje
$78K
Nivo
L1
Osnovna plata
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Koddi?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Koddi in Greater Dallas Area iznosi $106,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Koddi za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Dallas Area je $75,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Koddi

Srodne kompanije

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi