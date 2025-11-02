Direktorijum kompanija
Koddi
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Koddi Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Koddi iznosi $78K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Koddi. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Ukupno godišnje
$78K
Nivo
L1
Osnovna plata
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Koddi?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Koddi in United States iznosi $106,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Koddi za Softverski Inženjer poziciju in United States je $75,000.

Drugi resursi