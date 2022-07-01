Direktorijum kompanija
Koddi
Koddi Plate

Plate Koddi kreću se od $78,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $174,125 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Koddi. Poslednja izmena: 11/25/2025

Softverski Inženjer
Median $78K

Backend softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$174K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Koddi je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $174,125. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Koddi je $126,063.

Drugi resursi

