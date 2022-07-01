Koddi Plate

Plate Koddi kreću se od $78,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $174,125 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Koddi . Poslednja izmena: 11/25/2025