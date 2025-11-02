Direktorijum kompanija
Kodak Alaris
Kodak Alaris Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Kodak Alaris iznosi $100K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kodak Alaris. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Kodak Alaris
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
$100K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kodak Alaris?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Kodak Alaris in United States iznosi $135,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kodak Alaris za Softverski Inženjer poziciju in United States je $100,000.

