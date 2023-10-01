Knowunity Plate

Direktorijum kompanija
Plate Knowunity kreću se od $49,000 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $75,998 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Knowunity. Poslednja izmena: 11/23/2025

Softverski Inženjer
Median $76K
Dizajner Proizvoda
$49K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Knowunity je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $75,998. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Knowunity je $62,499.

