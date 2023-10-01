Knowunity Plate

Plate Knowunity kreću se od $49,000 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $75,998 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Knowunity . Poslednja izmena: 11/23/2025