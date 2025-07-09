Knight Frank Plate

Direktorijum kompanija
Plate Knight Frank kreću se od $33,322 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $125,648 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Knight Frank. Poslednja izmena: 10/22/2025

Дата Аналитичар
$33.3K
Дата Сајентист
$53.2K
Софтверски Инжењер
$126K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$111K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Knight Frank je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $125,648. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Knight Frank je $81,879.

