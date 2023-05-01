Knak Plate

Plate Knak kreću se od $89,197 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $92,535 za Marketing na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Knak . Poslednja izmena: 11/22/2025