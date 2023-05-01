Direktorijum kompanija
Knak Plate

Plate Knak kreću se od $89,197 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $92,535 za Marketing na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Knak. Poslednja izmena: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Knak je Marketing at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $92,535. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Knak je $90,866.

