Каталог Компанија
KLDiscovery
Радите овде? Затражите своју компанију

KLDiscovery Плате

Распон плата KLDiscovery је од $8,964 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $114,425 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније KLDiscovery. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $70K

Full-Stack softverski inženjer

Poslovni analitičar
$59.7K
Informatičar (IT)
$9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Konsultant menadžmenta
$101K
Menadžer projekta
$114K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у KLDiscovery је Menadžer projekta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $114,425. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у KLDiscovery је $70,000.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за KLDiscovery

Повезане компаније

  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • ABBYY
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси