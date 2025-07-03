Kiya.ai Plate

Plate Kiya.ai kreću se od $5,844 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $9,888 za Venture Kapitalista na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Kiya.ai . Poslednja izmena: 11/22/2025