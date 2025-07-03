Direktorijum kompanija
Kiya.ai Plate

Plate Kiya.ai kreću se od $5,844 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $9,888 za Venture Kapitalista na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Kiya.ai. Poslednja izmena: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $5.8K
Venture Kapitalista
$9.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Kiya.ai je Venture Kapitalista at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $9,888. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kiya.ai je $7,866.

