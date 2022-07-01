Каталог Компанија
Kitware
Kitware Плате

Распон плата Kitware је од $127,000 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $293,525 за Menadžer nauke o podacima на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Kitware. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $127K
Menadžer nauke o podacima
$294K
Menadžer softverskog inženjerstva
$205K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Kitware је Menadžer nauke o podacima at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $293,525. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Kitware је $204,820.

