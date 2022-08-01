Kitu Systems Plate

Direktorijum kompanija
Medijana plate Kitu Systems je $200,990 za Menadžer Softverskog Inženjerstva . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Kitu Systems. Poslednja izmena: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$201K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Kitu Systems je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $200,990. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kitu Systems je $200,990.

