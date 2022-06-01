Kindred Healthcare Плате

Каталог Компанија
Распон плата Kindred Healthcare је од $99,960 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $165,170 за Marketinške operacije на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Kindred Healthcare. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Finansijski analitičar
$134K
Marketinške operacije
$165K
Softverski inženjer
$100K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

