KEV Group Plate

Plate KEV Group kreću se od $54,767 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $199,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u KEV Group. Poslednja izmena: 10/18/2025

Продукт Менаџер
$61.2K
Софтверски Инжењер
$54.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najbolje plaćena pozicija u KEV Group je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $199,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u KEV Group je $61,200.

