Kepler
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plate

Kepler Hardverski Inženjer Plate

Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in Canada u Kepler kreće se od CA$119K do CA$163K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kepler. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$92.9K - $112K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$86.8K$92.9K$112K$118K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Kepler?

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Kepler in Canada iznosi CA$162,964 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kepler za Hardverski Inženjer poziciju in Canada je CA$119,413.

