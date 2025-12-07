Direktorijum kompanija
Kent
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Hemijski Inženjer

  • Sve Hemijski Inženjer plate

Kent Hemijski Inženjer Plate

Prosečna Hemijski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Kent kreće se od ₹2.07M do ₹3.01M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kent. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$27K - $30.8K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Hemijski Inženjer prijavas u Kent da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Kent?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Hemijski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hemijski Inženjer poziciju u Kent in India iznosi ₹3,010,258 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kent za Hemijski Inženjer poziciju in India je ₹2,066,363.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kent

Srodne kompanije

  • Tesla
  • Netflix
  • Apple
  • SoFi
  • Uber
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.