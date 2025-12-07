Direktorijum kompanija
Kent Hospital
Kent Hospital Lekar Plate

Prosečna Lekar ukupna kompenzacija in United Kingdom u Kent Hospital kreće se od £90.8K do £127K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kent Hospital. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$132K - $160K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$122K$132K$160K$171K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Kent Hospital?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Lekar poziciju u Kent Hospital in United Kingdom iznosi £126,947 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kent Hospital za Lekar poziciju in United Kingdom je £90,833.

Drugi resursi

