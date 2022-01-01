Direktorijum kompanija
KenSci
KenSci Plate

Plate KenSci kreću se od $114,660 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $155,775 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u KenSci. Poslednja izmena: 10/18/2025

Продукт Менаџер
$115K
Софтверски Инжењер
$156K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u KenSci je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,775. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u KenSci je $119,400.

