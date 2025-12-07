Direktorijum kompanija
Kelso & Company
Kelso & Company Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Kelso & Company kreće se od ₹1.2M do ₹1.68M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kelso & Company. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$14.8K - $17.2K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$13.7K$14.8K$17.2K$19.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Kelso & Company?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Kelso & Company in India iznosi ₹1,683,069 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kelso & Company za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹1,202,192.

Drugi resursi

