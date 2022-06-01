Каталог Компанија
Kelly Services Плате

Распон плата Kelly Services је од $29,371 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $102,485 за Marketing на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Kelly Services. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $97K
Regrutер
Median $65K
Menadžer poslovnih operacija
$77.6K

Naučnik podataka
$47.8K
Ljudski resursi
$32.1K
Informatičar (IT)
$29.4K
Marketing
$102K
Poverenje i bezbednost
$87.4K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Kelly Services је Marketing at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $102,485. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Kelly Services је $71,305.

