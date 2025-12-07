Direktorijum kompanija
Keela
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Rekruter

  • Sve Rekruter plate

Keela Rekruter Plate

Prosečna Rekruter ukupna kompenzacija in Canada u Keela kreće se od CA$95.9K do CA$134K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Keela. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$75.6K - $91.6K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Rekruter prijavas u Keela da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Keela?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Rekruter ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Keela in Canada iznosi CA$134,087 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Keela za Rekruter poziciju in Canada je CA$95,942.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Keela

Srodne kompanije

  • Snap
  • Square
  • Amazon
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keela/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.