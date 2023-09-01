Direktorijum kompanija
KCI Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

KCI Technologies Plate

Plate KCI Technologies kreću se od $56,441 ukupne kompenzacije godišnje za Грађевински Инжењер na nižem nivou do $97,594 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u KCI Technologies. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Грађевински Инжењер
$56.4K
Машински Инжењер
$69.7K
МЕП Инжењер
$83.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Пројект Менаџер
$97.6K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at KCI Technologies is Пројект Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,594. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KCI Technologies is $76,615.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za KCI Technologies

Srodne kompanije

  • Amazon
  • Intuit
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi