Direktorijum kompanija
Katapult
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Katapult Plate

Plate Katapult kreću se od $44,428 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $214,200 za Дата Сајенс Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Katapult. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Дата Сајенс Менаџер
$214K
Дата Сајентист
$197K
Продукт Дизајнер
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Софтверски Инжењер
$44.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at Katapult is Дата Сајенс Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $214,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Katapult is $148,255.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Katapult

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • Tesla
  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi