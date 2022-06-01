KAR Global Плате

Каталог Компанија
Распон плата KAR Global је од $73,365 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $225,120 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније KAR Global. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $115K
Menadžer proizvoda
Median $96.4K
Naučnik podataka
$101K

Informatičar (IT)
$73.4K
Dizajner proizvoda
$116K
Menadžer softverskog inženjerstva
$225K
Tehnički menadžer programa
$141K
Често постављана питања

The highest paying role reported at KAR Global is Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KAR Global is $115,000.

