Kaizengaming
Kaizengaming Плате

Распон плата Kaizengaming је од $16,841 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $66,984 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Kaizengaming. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $59.9K

Frontend softverski inženjer

Dizajner proizvoda
$16.8K
Analitičar sajber bezbednosti
$18.8K

Menadžer softverskog inženjerstva
$67K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Kaizengaming је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $66,984. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Kaizengaming је $39,343.

