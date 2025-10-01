Direktorijum kompanija
Kairos Power
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Машински Инжењер

  • Sve Машински Инжењер plate

  • San Francisco Bay Area

Kairos Power Машински Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Машински Инжењер kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Kairos Power iznosi $150K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kairos Power. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Ukupno godišnje
$150K
Nivo
Senior Engineer 1
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Kairos Power?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u Kairos Power in San Francisco Bay Area iznosi $159,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kairos Power za Машински Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $105,000.

