JW Player Плате

Распон плата JW Player је од $78,712 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $321,600 за Razvoj poslovanja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније JW Player. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$322K
Naučnik podataka
$86K
Marketing
$84.6K

Dizajner proizvoda
$128K
Menadžer proizvoda
$164K
Regrutер
$104K
Prodaja
$271K
Softverski inženjer
$78.7K
Menadžer softverskog inženjerstva
$204K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у JW Player је Razvoj poslovanja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $321,600. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у JW Player је $128,380.

