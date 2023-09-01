Jumia Plate

Direktorijum kompanija
Plate Jumia kreću se od $11,940 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $33,232 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Jumia. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $23.5K
Продукт Менаџер
$33.2K
Пројект Менаџер
$11.9K

ЧПП

Jumia最高薪職位是Продукт Менаџер at the Common Range Average level，年度總薪酬為$33,232。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Jumia年度總薪酬中位數為$23,546。

