Jumbo Interactive Plate

Plate Jumbo Interactive kreću se od $70,794 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $96,938 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Jumbo Interactive. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Бизнис Аналитичар
$78.3K
Продукт Менаџер
$90.9K
Софтверски Инжењер
$70.8K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$96.9K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Jumbo Interactive je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $96,938. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Jumbo Interactive je $84,621.

