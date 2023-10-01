Direktorijum kompanija
Julius Baer
Julius Baer Plate

Plate Julius Baer kreću se od $45,074 ukupne kompenzacije godišnje za Инвестмент Банкер in United Kingdom na nižem nivou do $213,714 za Софтверски Инжењеринг Менаџер in Switzerland na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Julius Baer. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $162K

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
$47.7K
Информациони Технолог (ИТ)
$175K

Инвестмент Банкер
$45.1K
Пројект Менаџер
$167K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$214K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Julius Baer je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $213,714. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Julius Baer je $164,568.

