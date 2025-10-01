Софтверски Инжењер kompenzacija in New York City Area u Johnson & Johnson kreće se od $81.6K po year za 23 do $116K po year za 24. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $95K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Johnson & Johnson. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
