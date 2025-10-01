Direktorijum kompanija
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Софтверски Инжењер Plate u Haifa Metro

Софтверски Инжењер kompenzacija in Haifa Metro u Johnson & Johnson iznosi ₪472K po year za 23. Medijana year kompenzacionog paketa in Haifa Metro iznosi ₪472K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Johnson & Johnson. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
23
Software Engineer(Početni nivo)
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
Senior Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
Lead Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Johnson & Johnson?

Uključeni Nazivi

Full-Stack softverski inženjer

Sistemski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Johnson & Johnson in Haifa Metro sits at a yearly total compensation of ₪530,364. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Софтверски Инжењер role in Haifa Metro is ₪432,334.

