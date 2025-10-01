Direktorijum kompanija
Johnson & Johnson
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • New York City Area

Johnson & Johnson Дата Сајентист Plate u New York City Area

Дата Сајентист kompenzacija in New York City Area u Johnson & Johnson kreće se od $92.4K po year za 23 do $232K po year za 30. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $220K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Johnson & Johnson. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Johnson & Johnson?

Uključeni Nazivi

Biostatistician

Health Informatics

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Johnson & Johnson in New York City Area iznosi $270,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Johnson & Johnson za Дата Сајентист poziciju in New York City Area je $220,000.

