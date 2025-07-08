Direktorijum kompanija
Jockey Plate

Plate Jockey kreću se od $89,550 ukupne kompenzacije godišnje za Marketing Operacije na nižem nivou do $100,500 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Jockey. Poslednja izmena: 11/26/2025

Marketing Operacije
$89.6K
Softverski Inženjer
$101K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Jockey je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $100,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Jockey je $95,025.

