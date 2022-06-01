Jockey International Plate

Direktorijum kompanija
Plate Jockey International kreću se od $54,725 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $59,496 za Analitičar Podataka na višem nivou.

Analitičar Podataka
$59.5K
Softverski Inženjer
$54.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Jockey International je Analitičar Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $59,496. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Jockey International je $57,111.

