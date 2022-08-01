Direktorijum kompanija
January Technologies
January Technologies Plate

Plate January Technologies kreću se od $142,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $310,545 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u January Technologies. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $142K
Људски Ресурси
Median $241K
Пипл Операције
$281K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$311K
ЧПП

በJanuary Technologies ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level ነው የ$310,545 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በJanuary Technologies የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $261,200 ነው።

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za January Technologies

