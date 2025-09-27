Direktorijum kompanija
Jaguar Land Rover
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Машински Инжењер

  • Sve Машински Инжењер plate

Jaguar Land Rover Машински Инжењер Plate

Medijana Машински Инжењер kompenzacionog paketa in United Kingdom u Jaguar Land Rover iznosi £46.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Jaguar Land Rover. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£46.5K
Nivo
C Grade
Osnovna plata
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Jaguar Land Rover?

£122K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Машински Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u Jaguar Land Rover in United Kingdom iznosi £62,764 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Jaguar Land Rover za Машински Инжењер poziciju in United Kingdom je £46,489.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Jaguar Land Rover

Srodne kompanije

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi