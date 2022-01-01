Jacobs Плате

Каталог Компанија
Распон плата Jacobs је од $44,786 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $194,000 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Jacobs. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-Stack softverski inženjer

Građevinski inženjer
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Saobraćajni inženjer

Konstruktivni inženjer

Mašinski inženjer
L1 $69.4K
L3 $108K

Menadžer projekta
L3 $143K
L5 $194K
Naučnik podataka
Median $148K
Inženjer vazduhoplovstva
Median $108K
Analitičar sajber bezbednosti
Median $80K
Računovođa
$133K
Poslovni analitičar
$69.7K
Razvoj poslovanja
$85.2K
Hemijski inženjer
$84.6K
Elektroinženjer
$60.2K
Geološki inženjer
$70.6K
Hardverski inženjer
$137K
Informatičar (IT)
$70.4K
Konsultant menadžmenta
$124K
MEP inženjer
$129K
Menadžer proizvoda
$98.5K
Menadžer programa
$146K
Prodaja
$44.8K
Menadžer softverskog inženjerstva
$176K
Arhitekta rešenja
$184K

Arhitekta podataka

Често постављана питања

Den högst betalande rollen som rapporterats på Jacobs är Menadžer projekta at the L5 level med en årlig total kompensation på $194,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Jacobs är $104,834.

