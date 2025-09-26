Софтверски Инжењер kompenzacija in Taiwan u Jabil kreće se od NT$1.25M po year za Software Engineer II do NT$1.63M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Taiwan iznosi NT$1.4M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Jabil. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
