Jabil
Jabil Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in Taiwan u Jabil kreće se od NT$1.25M po year za Software Engineer II do NT$1.63M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Taiwan iznosi NT$1.4M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Jabil. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Prikaži 5 Više nivoa
NT$5.09M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Jabil?

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Jabil in Taiwan iznosi NT$2,833,786 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Jabil za Софтверски Инжењер poziciju in Taiwan je NT$1,193,556.

