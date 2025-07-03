Direktorijum kompanija
Itau
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Itau Plate

Plate Itau kreću se od $6,378 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $80,277 za Menadžer Nauke o Podacima na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Itau. Poslednja izmena: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $36.7K

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Inženjer podataka

Naučnik Podataka
Median $33.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $56.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Menadžer Proizvoda
Median $36.4K
Analitičar Podataka
Median $16.6K
Arhitekta Rešenja
Median $50.5K
Poslovni Analitičar
$16.6K
Menadžer Nauke o Podacima
$80.3K
Finansijski Analitičar
$54K
Ljudski Resursi
$17.7K
Marketing
$20.5K
Dizajner Proizvoda
$6.4K
Menadžer Programa
$33.7K
Menadžer Projekta
$33.7K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$31.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$38.2K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Itau je Menadžer Nauke o Podacima at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $80,277. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Itau je $33,820.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Itau

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • Square
  • Roblox
  • Microsoft
  • Lyft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/itau/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.