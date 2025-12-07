Direktorijum kompanija
Isentia Softverski Inženjer Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Isentia. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$23.4K - $26.7K
Philippines
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$20.4K$23.4K$26.7K$29.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Isentia in Philippines iznosi ₱1,708,006 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Isentia za Softverski Inženjer poziciju in Philippines je ₱1,172,445.

